جدل بشأن العلاقة بين «كورونا» وفقد الشم والتذوق

المصدر: دبي - البيان

تصاعد الجدل في الأوساط العلمية حول مدى كون الإصابة بـ«كورونا» تسبب فقد حاستي التذوق والشمّ؛ ففي حين أكد بعض العلماء أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب العلمية المتقنة، أظهر اختبار أجري في بريطانيا، أخيراً، وجود علاقة مباشرة بين فقد هاتين الحاستين والتقاط عدوى الفيروس، حيث أخضع شاب بريطاني مصاب بالوباء، نفسه، لتجربة اختبار قاسية غرضها إثبات مدى ارتباط الإصابة بـ«كورونا» بفقدان حاستي الشم والتذوق، خصوصاً وأن تلك المسألة باتت تصنف من قبل عامة الناس والكثير من الجهات، كونها من أبرز وأهم أعراض الإصابة بالوباء.

وقد تذوق هذا الشاب في الاختبار المذكور وأمام عدسات الكاميرا، طبقاً لما أظهره مقطع فيديو نشر على موقع «نيويورك بوست»، أصناف توابل وخلطات طعام حارة لا يمكن لأي كان أن يحتملها، لتبدو النتيجة واضحة منذ بدأ في تناول خلطة فجل الخيل الحارة والتي يذرف البعض الدموع عند تذوقها، حيث إنه لم يتأثر بها مطلقاً.

ومن ثم شرب تالياً ملعقةً من الخلّ الحاذق دون أن تتغير ملامحه..وعقب : «لا شيء..كل ما أضعه في فمي لا يسعني أن أتحسس له طعماً أو أشم له رائحةً. وهذا هو اليوم الرابع لي على هذه الحالة. آمل أن تكونوا بخير».