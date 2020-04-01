"هاري بوتر" يبقي الأطفال في بيوتهم

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

أطلقت الكاتبة البريطانية جي.ك. رولينج مبدعة سلسلة "هاري بوتر"، منصة رقمية تحمل اسم "هاري بوتر في البيت"، تهدف لإبقاء الأطفال الصغار مشغولين أثناء احتجازهم في المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.

وتحتوي المنصة على إصدارات من دور نشر عالمية مثل "بلومسبيري" و"سكولاستك"، ومقاطع فيديو حرفية سحرية ومقالات ممتعة ومسابقات وألغاز والمزيد للقراء لأول مرة ولأولئك الذين يعرفون بالفعل عالم السحرة.

المنصة الرقمية مجانية، ترفع شعار "نحن نلقي السحر لنطرد الملل!".

وكانت الكاتبة البريطانية قد أعلنت عن إطلاق المنصة عبر تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الأربعاء. جاء فيها: "الآباء والمعلمون ومقدمو الرعاية الذين يعملون على إبقاء الأطفال مستمتعين ومهتمين بينما نحن في وضع الإغلاق قد يحتاجون إلى القليل من السحر ، لذلك يسعدني إطلاق http://harrypotterathome.com".

كما جاء في بيان مصاحب للانطلاق: "تهدف Harry Potter at Home إلى المساعدة في إلهامك أنت وعائلتك وأصدقائك ، وخاصة الأطفال في جميع أنحاء العالم عب القراءة من أجل والاستمتاع بالقصص، إضافة إلى جلب بعض السحر -الفرح والترفيه لجميع أفراد الأسرة".