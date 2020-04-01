8 ملايين دولار حصيلة حفل فني خيري من المطبخ

المصدر: لوس انجليس - رويترز

جمع حفل خيري أذيع في بث مباشر على الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيه نجوم الموسيقى والغناء من منازلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا، نحو ثمانية ملايين دولار، حسبما قال رعاة الحفل.

والعرض الذي قدمه إلتون جون من مطبخ منزله، مساء الأحد، شارك فيه فريق باك ستريت بويز، والمغنيات بيلي إيليش، وليزو وأليشيا كيز، وماريا كاري، وليدي غاغا، وكذلك المغني تيم ماغرو.

وظهروا جميعاً عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت. وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن اللازم استمرارها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وللأمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

وبثت شبكة فوكس الحفل الذي استمر أربع ساعات على الهواء، من دون أي فواصل إعلانية. وحتى مساء الاثنين بلغ إجمالي التبرعات نحو ثمانية ملايين دولار للمؤسستين. وقدم موقع يوتيوب تبرعاً أيضاً، وسيواصل بث الحفل الخيري حتى اليوم الأربعاء عبر قناة آي هارت راديو بالموقع.