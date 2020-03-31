طلاء أسود في بحيرة خلابة لدعم الإغلاق البريطاني

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ألقت الشرطة في بريطانيا صبغة سوداء في بحيرة زرقاء خلابة في «بيك ديستريكت» لمنع الناس من التقاط صور ونشرها على «إنستغرام» أثناء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، فإن الطلاء أتى بنتائج عكسية وجعل البحيرة أكثر جاذبية بالنسبة لمستخدمي «انستغرام»، الذين يبحثون عن لقطات غير عادية.

وكانت شرطة ديربشاير قد تعقبت الناس الذين كانوا يسيرون كلابهم وبعض المتسكعين في المنطقة بطائرات موجهة عن بعد، وقد وصلها إبلاغ أخيراً أن الناس يواصلون التجمع بالقرب من المياه بجانب تلة هاربر، بوكستون.

أفاد فريق الشرطة في حي بوكستون على موقع «فيسبوك»: «لا شك أن هذا يرجع إلى الموقع الخلاب والطقس الجميل، لكن الموقع خطر وهذا النوع من التجمع يخالف التعليمات الحالية لحكومة المملكة المتحدة».

ونظراً لذلك، أضاف: «حضرنا إلى الموقع هذا الصباح واستخدمنا طلاء مائياً لجعل المياه تبدو غير جذابة»، هذا المنشور أثار غضب السكان المجاورين للموقع.