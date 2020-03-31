البقوليات بديلاً للحوم

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها خبراء التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، أن البقول يمكن أن تحل محل اللحوم في النظام الغذائي للإنسان. ويفيد موقع «ميديكال إكسبرس»، بأن الخبراء يشيرون إلى أن العدس والحمص والبازلاء تحتوي على ألياف غذائية وبروتين لا يقل جودة وفائدة عن البروتين الموجود في اللحوم.

وإضافة لهذا، يخفض تناول المواد البقولية خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحافظ على مستوى ثابت للكوليسترول في الدم. وحذر البروفيسور من أن جسم الإنسان يمكن أن يتفاعل مع البقوليات بصورة مختلفة، ولذلك ينصح بطهوها فترة طويلة.