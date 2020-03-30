7 نصائح ذهبية كي لا تُضيع عاماً من عمرك بانتظار انفراج أزمة كورونا

المصدر: بقلم حمدي رمضان - مترجم من مجلة #هارفاردبزنسفيو - بتصرف

كيف يمكن لمن يختبر الأزمات من قبل أن يستعد ليصبح من النوع الذي يستثمر في نفسه ولا يتوقف عنده الزمن؟

وهنا أقدم من تجاربي وتجربة العشرات ممن أعرفهم ممن عايشوا أزمات شتى، وخرجوا منها أفضل مما كانوا على الرغم من أن الكثيرين من أقرانهم وأبناء بلدانهم، ربما وقعوا فريسة الوساوس التي أضاعت أعواماً من أعمارهم في الانتظار. وبما أننا في ظلال أزمة كورونا التي تنطبق مواصفاتها على أزمات اللا يقين والغموض، والتي سيمتد تأثيرها لعام على الأقل، حيث انتقلنا بين عشية وضحاها إلى نمط حياة جديد لم نألفه من قبل، وانتقلنا من حالة الرخاء والوفرة إلى الأزمة والقلق على حياتنا وحياة أسرنا ومستقبل أعمالنا، فما هي النصائح لنخرج رابحين ولا تضيع هذه السنة سدى من أعمارنا ولا تتحول إلى سبب لدمار حياتنا ومستقبلنا أو على الأقل تخلفنا عن ركب المستقبل:

1- إذا لم يكن حل الأزمة بيديك، فلا تشغل نفسك طوال الوقت به: من المهم أن يتعلم من يمر بأزمة، كأزمات الحروب أو الأوبئة مثل كورونا، بأن يسأل نفسه، إن كان بيده حل للأزمة العامة أم لا، فإن كان الجواب "لا" فعليك أن تدرك هذه الحقيقة بكل معانيها ولا تقع تحت وساوس الانتظار والأمل. افعل ما يمكنك القيام به لحماية نفسك، ثم التفت لذاتك وعائلتك، وتساءل؛ ماذا يمكنني أن أفعل لكي لا يتوقف الزمن بالنسبة لي. ضع في حسبانك، أن الإنسان الذي يغلبه الفضول والقلق بطبعه، لن يكون من السهل عليه أن يتخلى عن وسواس الانشغال بالأزمة، لكن عليك أن تدرب نفسك، لأن الأزمات لها نهاية بكل تأكيد، ولكن الرابحين منها قلائل، وستجد حينما تتكرر الأزمات أن قدرتك على رباطة الجأش والمبادرة باتت أفضل بكثير.

2- تجنب متابعة تحديثات وأخبار الأزمة، واقتصر على ما يلزمك أن تعرفه لتحمي نفسك وعائلتك: وهذه النصيحة تدخل بالطبع في صلب الصراع الذي كتب عنه وتحدث عنه عشرات الخبراء في محاولة لتحذير الناس من الانجراف نحو هوس متابعة الأخبار والتحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي. وثمة عدة حلول أجد أفضلها بالنسبة لي ما اقترحه كال نيوبورت في كتابه "عمل عميق" (Deep Work)، وهو أن تحذف تطبيقات التواصل الاجتماعي من هاتفك الجوال وتبقيها فقط على اللابتوب أو الكمبيوتر العادي، وستجد أن خلق هذه المسافة بينك وبين هذه التطبيقات، سيعيد إليك حياتك تدريجياً، وسيحميك من التوتر الذي يتسبب به متابعة الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. ستعاني في البداية لكن عليك أن تملأ الفراغ فوراً باتباع النصيحة الثالثة.

3- استغل فترة الأزمة والركون في المنزل لتراجع حساباتك: هذه النصيحة بحسب التجارب هي نقطة التحول في حياتك، وهي الثمرة التي ستخرج بها. راجع مسارك المهني والدراسي، وتساءل إن كنت تركز على الأهم أم أنك انجرفت لمسار أقل أهمية. راجع السنوات الضائعة من حياتك والعادات السيئة، وراجع المشاريع التي لم تستطع إكمالها وتلك التي نجحت بها، وعش لحظات امتنان إن كنت ناجحاً في بعضها، وواجه نفسك بحدة إن اكتشفت أنك لا تنفذ مخططاتك التي اقتنعت بها منذ سنوات، والتي ما زلت تسوّف وتؤجل تنفيذها.

4- استغل الوقت في اكتساب العادات الأفضل بدل الأسوأ: القرار بيدك، فالأزمات التي تنطوي على الغموض وتنطوي على الجلوس في البيوت انتظاراً لانفراجها، إما أن تتحول إلى جحيم ومرض نفسي وسُمنة وتدمير شخصي وعائلي، وإما أنها ستتحول إلى فرصة لإطلاق عادات جديدة والتخلي عن السيئة. في مثل هذه الظروف تتسابق إليك العادات السيئة المغرية، مثل الانجراف إلى الألعاب الإلكترونية، والهوس بمتابعة الأخبار، وصولاً إلى المبالغة في تناول الطعام والمهدئات والتدخين وغيرها. ويمكن أن تكون كذلك فرصة لإطلاق عادات جديدة جيدة قبل أن تتورط في العادات السيئة التي ستبدأ بإغرائك فوراً.

5- ضع برنامجاً لتطوير الذات: القراءة ثم القراءة. لا يدرك دور القراءة في إعادة التحكم بالحياة إلاّ من جربها. إنها تعيد تكوين شخصيتك من جديد، وترسخ ثقتك في نفسك وتوسع مداركك، وتجعلك قادراً على تنفيذ ما تتردد في تنفيذه منذ سنوات. ستكتشف عندما تُدخل القراءة اليومية إلى حياتك، أن حياتك كانت بلا معنى قبل تبني عادة القراءة. جميع الناجحين من بيل غيتس الذي يحمل حقيبة كتبه بيده أينما ارتحل، وإيلون ماسك الذي قضى مراهقته وشبابه وهو يقرأ كتاباً كاملاً في كل يوم، حتى صار ما هو عليه الآن من عبقرية وإقدام على الابتكار، وغيرهم من المبدعين الكثير. ويمكنك بالطبع أن تستعيض عن القراءة بالاستماع للمقالات الصوتية أو البودكاست أو الفيدوهات التعليمية والوثائقية، وهي متوفرة بكثرة، ومجاناً. وإن كنت تتساءل عن توفر الوقت، فإنني أحيلك إلى هذا المقال من هارفارد بزنس ريفيو والذي سيثبت لك أن الإنسان يقرأ يومياً نحو 100 ألف كلمة، وأن لديك الوقت لتقرأ كتاباً كاملاً كل يوم إذا احتسبت الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي ونتفليكس ومتابعة التلفاز، وغير ذلك من الأنشطة، ففي تقرير صدر عن "جامعة كاليفورنيا" يؤكد أننا نستهلك بيانات الآن أكثر من أي وقت مضى، من تنبيهات وإشعارات ورسائل إلكترونية وعناوين أخبار وشرائط أسعار الأسهم والمدونات والتغريدات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. من مقال (8 طرق لقراءة الكتب التي تريد قراءتها).

6- اكتسب عادة ممارسة الرياضة: قبل أن يعترض أحدنا على توفر الوقت، وربما المكان لممارسة الرياضة في المنزل، فإنني أتمنى من كل من يساوره الشك، أن يبحث على يوتيوب ليجد المئات من تجارب الرياضة المنزلية التي تتم في غرف صغيرة جداً، والتي حقق أصحابها نتائج عظيمة. ويمكنك أن تقرأ كتاب "عادات صغيرة" (Mini Habits) لمؤلفه ستيفن جايز، والذي تحدث عن قصته وكيف بدأ الرياضة المنزلية بممارسة تمرين الضغط لمرة واحدة يومياً "ضغطة واحدة فقط كل يوم"، تلك الضغطة التي ثم تحولت إلى عادة، وتطورت إلى ممارسة منتظمة للرياضة، كما أدى هذا المبدأ لولادة عادات أخرى لديه أدت إلى تغيير حياته نحو الأفضل. وبالنسبة لي، فلم أجد خياراً بعد إغلاق النوادي الرياضية احترازاً من فيروس كوروناً إلاّ اللجوء للرياضة المنزلية، فأنا أستيقظ في السادسة صباحاً وأمارس الرياضة والجري في مساحة صغيرة، وأتمرن مع الأوزان التي اشتريتها من السوق، وأعتمد على برامجي الرياضية اليومية في التطبيقات الرياضية المتخصصة على الهاتف الجوال، وأحقق ذات النتائج التي كنت أحققها خلال ممارستي للرياضة سابقاً من النادي الرياضي.

7- أعد اكتشاف علاقتك بعائلتك وأطفالك: هل تذكرون إحدى الحلقات من مسلسل مرايا للفنان ياسر العظمة، عندما كانت العائلة مشدودة الانتباه إلى التلفاز في الفترة الأولى لظهور القنوات الفضائية وظهور هوس متابعة "الدش" أو الستالايت. في هذه الحلقة تظهر العائلة أسيرة كل يوم لمتابعة "الدش". وفجأة، يتعطل جهاز التلفاز لدى إحدى العائلات لسبب ما، ليلتفت أفراد العائلة إلى بعضهم ويبدؤون التعرف على بعضهم من جديد. ويبدأ الأب بسؤال أبناءه عن دراستهم وفي أي مرحلة دراسية أصبحوا، ليكتشف أن ابنه تخرج من الجامعة، وأن ابنته كبرت، ولتكتشف العائلة أن هذا ازداد سمنة وهذا نحافة والأب ازداد شيباً!! الآن الفرصة، لتعيد اكتشاف علاقتك مع عائلتك وتصلح ما أفسده الانشغال السابق خارج المنزل.

ليس كل من يقرأ هذه النصائح سيستطيع تطبيقها، لأنها بكل بساطة تحتاج للانضباط وقليل من قوة الإرادة لتغيير نمط الحياة المعتاد. ومشكلة هؤلاء، هو أنهم سيبقون في حالة إنكار للواقع الجديد، وسيحاولون إقناع أنفسهم أن ما يحصل هو أزمة مؤقتة، وأنهم سيعودون لحياتهم السابقة قريباً. لكنني أؤكد أن هذا خطأ لسببين؛ أولهما أن هذا الأمر سيطول، وأنه واقع حياتك الجديدة لفترة ليست بالقصيرة، وكلما عشتها بإنكار وانتظار فأنت الخاسر.