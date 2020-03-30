يتناولان الفطور على ظهر شاحنة لتفادي قواعد الحظر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قام زوجان أستراليان بإعداد طاولة طعام مؤقتة في الهواء الطلق على ظهر شاحنة صغيرة، لكي يتمكَّنا من تناول وجبة الإفطار خارج أحد المقاهي، وتفادي القواعد الصارمة المتعلقة بالتباعد الجسدي وحظر تناول الطعام داخل المطاعم والمقاهي.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الثنائي قام بتثبيت طاولة مع كرسيين على متن شاحنتهما من أجل الاستمتاع بالفطور خارج مقهى "بركس أند ستاين" في برسبن.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أجبرت كل المقاهي والمطاعم على التحول إلى الوجبات الجاهزة في 23 مارس في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي المستجد.

الصورة تم نشرها في "إنستغرام" على صفحة "براون كارديغان"، وقد كُتب تحتها: "هذه ثقافة المقهى في عام 2020. الفيروس لن يوقف وجبة الطعام المتحركة بزنة طن".

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد نصح الأستراليين أخيراً بعدم مغادرة منازلهم إلا لدواعي الضرورة، لكن يبدو أن الثنائي وجد طريقته الخاصة لتناول الطعام خارج المنزل على الرغم من قواعد التباعد الجسدي.

مستخدمو التواصل الاجتماعي اختلفوا في تعليقاتهم، بعضهم انتقد الثنائي، وبعضهم الآخر أشاد بالفكرة المبدعة.

ووفقاً لـ"ديلي ميل"، يمكن تغريم الأستراليين 13 ألف دولار في حال انتهاك القواعد المفروضة على الفيروس التاجي المستجد الذي يحدّ من التجمعات العامة لأكثر من شخصين.

وهذه القاعدة لا تطبَّق على أماكن العمل والمكاتب والمدارس والأسر، لكنها تطبَّق على كل الإعدادات الداخلية للأماكن، بما في ذلك الممتلكات الخاصة والمنازل، إذ يمكن لمن يعيش وحده دعوة ضيف واحد.

أما الأسر من شخصين أو أكثر فتُمنع من استقبال الزوار، والعائلات المنقسمة بين منزلين يمكنها أن تجتمع بعيداً عن الأنظار، ما يتيح للناس زيارة آبائهم وإخوتهم وأصدقائهم.