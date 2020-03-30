الذكاء الاصطناعي يحدد مواقع القنابل

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

يستخدم فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاولة لتحديد مواقع القنابل التي لم تنفجر في حرب فيتنام، من خلال اكتشاف أماكن الحفر التي نجمت عن سقوط هذه القنابل، اعتماداً على صورة الأقمار الصناعية.

ويؤكد الباحثون أن هذه الطريقة حققت نجاحاً بنسبة تزيد على 160 بالمئة مقارنة بوسائل البحث المعمول بها حالياً.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورغ»، المتخصص في التكنولوجيا، أن هذه التقنية، بالاشتراك مع بيانات السجلات العسكرية الأمريكية، تشير إلى أن نسبة تتراوح ما بين 44 و50 بالمئة من القنابل التي سقطت على كمبوديا خلال حرب فيتنام لم تنفجر حتى الآن.

واستخدم الباحثون منظومة الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية للتعرف على الحفر الناجمة عن سقوط القنابل.

ويقول الباحثون إن المنظومة الجديدة يمكنها أن تحدد من شكل الحفر ما إذا كانت القنابل التي سقطت قد انفجرت بالفعل، أم أنها مازالت موجودة.