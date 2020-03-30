«عاشق كورونا» يقلق الشعب الهندي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

قامت شرطة ضاحية كنياكماري الهندية، ضمن مساعي الهند للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، بإجراء استطلاع طريف بين الشباب، تضمن عقوبة عن كل إجابة خاطئة تتمثل بإجراء تمارين القرفصاء عشر مرات والتعهد في نهاية الاستبيان بالالتزام بالحجر المنزلي المفروض من الحكومة.

الاستطلاع، الذي انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سؤالاً يقول: «من هو عاشق الكورونا؟»، وهو الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام وأكسب المسعى شهرته. وهو في الحقيقة يعني الشباب الذين يتسكعون مع أحبائهم غير آبهين بمسألة العزل المنزلي في ظل هذه الظروف.

أتت خطوة الحكومة كوسيلة بديلة لحض المخالفين على فهم أسباب فرض الحجر المنزلي وحملهم على أخذ المسألة على محمل الجد، سيما أن الفيديوهات المنتشرة أينما كان تظهر رجال الشرطة وهم يعنفون المخالفين ما يجعلهم غاضبين ولا يتم تحقيق الهدف من فرض قانون الالتزام بالبقاء في المنزل، نقلاً عن «تايمز أوف إنديا».