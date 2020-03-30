زيت السمك النقي يمنع النوبة القلبية

المصدر: (دبي - البيان)

أجرى علماء جامعة كاليفورنيا في إيرفين، دراسة إحصائية، أظهرت نتائجها أن زيت السمك النقي، يمكن أن يمنع حدوث أكثر من 70 ألف نوبة قلبية وجلطة دماغية وغيرها، في الولايات المتحدة، وفق موقع «ميديك فوروم».

استخدم فريق البحث، الذي ترأسه الدكتور ناتان وونغ، مدير برنامج الوقاية من أمراض القلب بكلية الطب بالجامعة، بيانات من نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، الذي أجرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما تضمنت معايير الاختبارات السريرية متعددة الجنسيات، التي أجراها علماء جامعة هارفارد، قد بينت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية،

أو السكري وعوامل خطر عديدة، الذين عندهم مستوى الدهون الثلاثية مرتفع، وكذلك زيادة احتمال إصابتهم بنوبات قلبية، تمكنوا من تحسين حالتهم الصحية، بتناول حمض إيثيل إيكوسابنتاينويك، الذي هو زيت سمك عالي النقاء، حيث انخفضت النوبات القلبية عندهم بنسبة 25 %.