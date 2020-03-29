بقشيش خيالي في زمن «كوفيد 19»!

المصدر: دبي- البيان

ترك أحدهم بقشيشاً يبلغ 10 آلاف دولار في مطعم في فلوريدا، تقاسمه نحو 20 موظّفاً بشكل متساوٍ، قبل طرد معظمهم من العمل في اليوم التالي، بسبب وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وكتبت سلسلة «سكيليت» المتخصّصة بتحضير وجبات الفطور، على صفحتها على «فيسبوك»، الخميس «رغم كلّ القصص السلبية التي نسمعها الآن، لا يزال هناك أشخاص رائعون في العالم».

خلال الأسبوع الماضي، ترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي، على الساحل الغربي لفلوريدا، عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية.

وقال مالك سلسلة المطاعم، روس إيدلوند، «لا نعرف حتى الآن من هو»، لكنّه يأمل بتحديد هوية هذا المحسن السخيّ.

وقال «لدينا زبائن يتردّدون بانتظام منذ سنوات، إنهم أصدقاء، لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضّلة، وأين يفضّلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم».

وفي ذلك اليوم، عاد 20 موظفاً في المطعم إلى منازلهم، ومعهم 500 دولار إضافية.