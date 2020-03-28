خبراء العزل بين الفضاء والمحيطات ينصحون المحجورين

المصدر: باريس - أ ف ب

مع محاولة مليارات الأشخاص حول العالم التكيف فجأة مع إجراءات التباعد الاجتماعي كجزء من المعركة لإبطاء انتشار كوفيد 19، يقدم بعض المتخصصين المعتادين على تدابير العزل من رواد فضاء إلى أفراد طواقم غواصات، النصائح لجعل الأسابيع المقبلة تمر بسلاسة في المنزل.

أمضى سكوت كيلي رائد الفضاء المتقاعد من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نحو سنة في محطة الفضاء الدولية. وقال لوكالة فرانس برس إن طريقة التفكير في هذه الأوقات تكون حاسمة.

وأضاف «الناس في حاجة إلى تحديد توقعات صحيحة فنحن لا نعرف متى سينتهي كل هذا. يمكن أن يطول هذا الوضع لذلك أقول لنفسي: أعيش بطريقة مشابهة للعيش في الفضاء لمدة عام، أحتاج إلى وضع جدول زمني والنوم والاستيقاظ في وقت منتظم».

وتابع أن ممارسة التمارين الرياضية هي مفتاح الراحة الجسدية والعقلية أثناء فترة الحجر الصحي الإلزامي. - العثور على المهمة - بالنسبة إلى فنسان لارنودي -إيفل القائد السابق لغواصة نووية، ينبغي لتمر الأمور بسلاسة خلال فترة الحجر، تحديد «مهمة شخصية» والغوص فيها.

وعلى غرار الوضع في الغواصة «نحن عالقون في شققنا ونتشارك في مهمة تتمثل في حماية الآخرين والعاملين الطبيين والخروج بنجاح من هذه المحنة» على ما أكد إيفل. وقال إنه من المهم وضع روتين يومي والالتزام به مضيفاً «لا يمكنك الاستسلام... تحتاج إلى القيام بشيء خلال هذا الوقت».

بالنسبة إلى قائد الغواصة وزملائه، شمل ذلك تركيب مجسمات وزراعة نباتات تحت ضوء اصطناعي خلال أوقات فراغهم. وأوضح لوكالة فرانس برس «من المهم أيضاً أن يكون لكل شخص مساحته الخاصة. في غواصة تكون المساحات ضيقة. والشيء نفسه ينطبق على الشقق الصغيرة».

- تجربة أمور جديدة - كانت البحارة إيزابيل أوتيسييه أول امرأة تنجح في جولة حول العالم وحدها، وقد تحتم عليها تمضية وقت كبير بمفردها.