«كورونا برجر».. ابتكار فيتنامي لتحسين المعنويات

المصدر: هانوي - رويترز

عليك أن تلتهمه، أن تهرسه.. هذه هي فلسفة طاهٍ في هانوي يحاول رفع الروح المعنوية في العاصمة الفيتنامية عن طريق بيع برجر أخضر على هيئة فيروس كورونا.

يضحك الطاهي هوانج تونج في وجه الوباء العالمي، ويقضي الآن الوقت مع فريقه.. يشكلون عشرات من أقراص البرجر المخلوطة بالشاي الأخضر ثم يضيفون لها «تيجاناً» صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بصور ذلك الفيروس التاجي تحت المجهر. وفي (بيتزا هوم) لشراء المأكولات في وسط هانوي، قال تونج: «نمزح بهذه الدعابة: إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله».

وأضاف: «لا يصبح كورونا مخيفاً عندما تلتهم قطعاً من البرجر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء».يبيع المتجر نحو 50 قطعة برجر يومياً على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للغلق بسبب الفيروس.