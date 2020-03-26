طفلة مصابة بالسرطان يمنعها «كوفيد19-» من تقبيل والدها

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

قبلات من خلف الزجاج طبعتها ميلا سنيدون، ابنة الأربعة أعوام على وجنتي والدها، في صورة مؤثرة اجتاحت عالم الإنترنت لزيادة التوعية بشأن أهمية العزلة الذاتية للاحتماء من كورونا المستجد (كوفيد-19). وتخضع ميلا لعلاج كيميائي عقب تشخيص إصابتها بسرطان الدم في نوفمبر من العام الماضي.

وقد اتخذت عائلة ميلا في بريطانيا قراراً شجاعاً بالعزل الذاتي في محاولة لتجنيب إصابة ابنتها بالفيروس. وارتأى كل من ليندا، والدة الفتاة البالغة 30 عاماً ووالدها الخمسيني سكوت، أن تلك هي الطريقة الأفضل لحمايتها.

ونشرت ليندا الصورة المؤثرة لابنتها وزوجها شارحةً أن مشاركتها عبر مواقع التواصل تأتي لتسليط الضوء على أهمية التباعد الاجتماعي، وقالت: «آمل أن تجعل هذه الصورة الناس يدركون أهمية التباعد الاجتماعي والكف عن تجاهل الإرشادات.

الأمر صعب علينا جميعاً، لكن كلما طالت فترة بقاء الناس في الخارج، اضطررنا إلى أن نحبس أنفسنا أكثر في الداخل. ميلا تشتاق لأبيها كثيراً وتشعر بالقلق عندما يأتي موعد النوم لأنه ليس معها في المنزل، لكن زياراته لها تسعدها». الصورة التي التقطت في 20 مارس حصدت ما يزيد على 44 ألف إعجاب، وتمت مشاركتها 37 ألف مرة.