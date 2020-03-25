عروض مسرحية لمشاهد واحد

المصدر: (دبي - البيان)

يقدم «مسرح وأوبرا بيرم» الروسي ابتداءً من الشهر الجاري، عروضه على الإنترنت، وسيسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح، انسجاماً مع شروط التباعد الاجتماعي التي يفرضها وباء «كورونا»، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويهدف المشروع، الذي أطلق عليه اسم «وجهاً لوجه»، لتوفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد من التنقل والتواصل الاجتماعي.

وقال مدير المسرح، مارات غاتسالوف، في بيان: «إننا على استعداد لإقامة الحفلات (المسرحية) لشخص واحد في النهاية.. فمتفرج واحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد».

ويقع المسرح، الذي قال إنه سيقبل قريباً طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم، في مدينة بيرم، التي تبعد 1100 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح المسرح أن أحد الفنانين المسرحيين سيختار المتفرج بالقرعة، ولكن لا بد أن يخضع هذا الشخص الذي يقع عليه الاختيار للكشف الصحي.