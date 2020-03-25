في زمن كورونا.. ينزه كلبه بطائرة «مسيّرة»

المصدر: (دبي - البيان)

وجد رجل يعيش في قبرص طريقة غير تقليدية للمحافظة على عدم الخروج من البيت تفادياً للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم حرمان كلبه المفضل من نزهته اليومية في آن واحد.

وقال موقع «روسيا اليوم» إن «vakis78»، وهو اسم الرجل على موقع إنستغرام، قرر تجربة طائرته المسيرة ومدى قدرتها على القيام بالمهمة، ومشاركة التجربة مع أصدقائه على تطبيق «إنستغرام».

وتم التقاط فيديو للكلب «أوليفر» وهو يجوب شارعاً في حي سكني، بينما هو مربوط بحبل طويل تم تعليقه في طائرة صغيرة بدون طيار يتم التحكم بها عن بعد.

وعلق عليه الرجل: «الحجر الصحي لليوم الخامس»، «ابق في المنزل بأمان، ولكن لا تنس سعادة كلبك».

ويبلغ متوسط ​​وزن الطائرة «درون» حوالي 4.5 أرطال، بينما يزن كلب صغير طويل الشعر بالغ بين 4 و8 أرطال.

لكن مع وجود طائرات مسيرة تجارية أكثر قوة، يمكن أن يتعرض الكلب للخطر، حيث يمكن للطائرة من دون طيار رفع الحيوان في الهواء إلأى ارتفاعات متسببة ارتطامه بالعوائق المختلفة أو يمكن تسحبه وتجره على الأرض باتجاهات غير مأمونة أو بسرعة مؤذية.