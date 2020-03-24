«كورونا» وسيارة مهجورة.. شبح لإبعاد غير المرغوب بهم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ظهرت عبارة «كوفيد-19» بالغرافيتي على سيارة رانج روفر مهجورة ومركونة في مرآب في شمال ويلز ببريطانيا أخيراً، تعبيراً عن عدم ترحيب السكان في المنطقة بالوافدين من المدن، والطلب منهم البقاء بعيدين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار الفيروس إلى المناطق الريفية من البلاد.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، بأن السيارة المركونة في مرآب سيارات في غويوند، تعبر عن دعوات عدة تم إطلاقها في بريطانيا أخيراً لمن يعزلون أنفسهم ذاتياً بالبقاء في مكانهم، وعدم التوجه إلى المناطق الريفية. فقد دعا زعيم حزب الاستقلال «بلايد سيمرو» في ويلز، أدم برايس، لمنع من يريد أن يعزل نفسه ذاتياً من التوجه إلى المناطق الريفية خلال الأزمة.

وفي منطقة نورفولك، حيث يملك العديد من سكان لندن منازل، ناشد النائب جورج فريمان سكان لندن: «أرجوكم عدم الهرب من لندن للمجيء إلى نورفولك؛ فأنتم تخاطرون بنشر الفيروس. وهيئة الخدمات الوطنية الصحية بحاجة للتركيز على الضعفاء بيننا». كذلك حذر عمدة لندن صادق خان، من خروج اللندنيين إلى أجزاء أخرى من البلاد.