مكتبات صغيرة مجانية تتحول لـ«بنوك طعام»

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تتحول بعض المكتبات المجانية الصغيرة في أحياء ميتشغان بالولايات المتحدة، من تبادل الكتب إلى توزيع مواد مطلوبة خلال جائحة «كوفيد -19»، في محاولة لمساعدة الآخرين في ظل ندرة المواد. أعضاء برنامج المكتبات الصغيرة قاموا بإخراج الكتب وحولوا تلك المكتبات الصغيرة لحجرة مؤن مجانية صغيرة مؤقتة.

وكانت بعض تلك المكتبات قد أغلقت بسبب كثرة التحذير من فيروس كورونا. يذكر أن برنامج المكتبات الصغيرة المجانية يتبادل الكتب ضمن برنامج «امنح ما تستطيعه وخذ ما تحتاجه». وهو يطلب من الأعضاء تعقيم أيديهم قبل وبعد استخدام المكتبات.