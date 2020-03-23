تسعينية تنتصر على «الجائحة»

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

تغلبت تسعينية أمريكية على مرض كورونا، الذي حصد 35 مسناً آخر في دار الرعاية التي تقيم فيها بواشنطن، لتسترجع بابتسامتها المشعة بالانتصار لحظات الوداع التي ظنتها قريبة في بداية تشخيص إصابتها.

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية أن جينيفا وود (90 عاماً) أصيبت بـ«كوفيد-19» أخيراً، وتعهدت من خلف الزجاج لعائلتها، قبل فقدانها للوعي، بأنها ستقاتل الفيروس الذي هاجم رئتيها، وها قد أوفت بوعدها عبر تعافيها، بحيث استطاعت التنفس بشكل مستقل دون أجهزة داعمة. وبحسب أحد المقربين منها، فوجئ الجميع بتعافيها، لأنها كانت في وضع حرج للغاية، بيد أن القدر كان يسجل فصلاً جديداً في حياتها لتُكتب لها النجاة.