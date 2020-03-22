موقع إلكتروني متخصص بمكافحة «كورونا»

المصدر: (رويترز)

أعلنت شركة غوغل، أمس، أنها دشنت موقعاً إلكترونياً يركز على الولايات المتحدة، يحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا، في إطار سعي البلد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.

ويحتوي موقع (غوغل دوت كوم/‏كوفيد 19)، على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل، وقالت الشركة إنه سيكون متاحاً بلغات أخرى في مزيد من البلدان، في غضون الأيام المقبلة.

وقال سندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل، في منشور على الإنترنت، يوم السبت الماضي، إن الشركة المالكة لمحرك البحث العملاق، تعاونت مع الحكومة الأمريكية لتدشين موقع إلكتروني بحلول 16 مارس. لكن تدشين الموقع تأجل، بعد تغير الإرشادات المحلية والوطنية بوضوح بين يومي الأحد والاثنين، وقالت الشركة إنها ستطلق الموقع هذا الأسبوع.