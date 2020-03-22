روبوتات فضائية خارقة القدرات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مصادر في شركة روسية، أن الروبوتات التي تطورها لتعمل في الفضاء ستتزود بأنظمة الذكاء الصناعي.

وأشار بيان صادر عن شركة "أندرويد تكنولوجي" الروسية، إلى أن الخبراء فيها يعملون حالياً على تطوير أنظمة ذكاء صناعي خاصة، وهذه الأنظمة ستمنح الروبوتات قدرة تلقي المعلومات والأوامر وتحليل البيانات والمعلومات كما يحللها دماغ طفل يبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات تقريباً.

وبالإضافة إلى تلك الأنظمة تعمل هذه الشركة في الوقت الراهن، على تطوير مكونات إلكترونية ومعدات للروبوتات تستطيع العمل في الظروف الفضائية القاسية، ولها القدرة على تحمل الإشعاعات الضارة وتقلبات الضغط الكبيرة والفروقات الشديدة في درجات الحرارة.

وتبعاً للخبراء المعنيين، وحسب موقع روسيا اليوم، فإن هذه التقنيات التي يعمل المتخصصون على تطويرها وتعديلها حالياً لم ينتج مثيل لها من قبل.