قدماء المصريين عرفوا «توم آند جيري»

المصدر: (الأقصر- د ب ا)

عُرف قدماء المصريين، بأنهم كانوا شعباً مولعاً بالحفلات والمرح والسعادة، وكانوا يقبلون على الرقص والغناء، وكانوا يعرفون كيف يستمتعون بأوقات فراغهم، وكانوا حريصين على أن تكون تلك الأوقات بمقام «فاصل راحة مبهج» بعد ساعات الكد اليومي، وكانت حفلات اللهو والرقص والمرح تقام في المعابد من دون أن يعدّوا ذلك من مظاهر الخلاعة.

وبحسب دراسة صدرت في مناسبة احتفالات العالم بيوم السعادة، الذي يحل في العشرين من شهر مارس في كل عام، فإنه من المدهش أن الصراع الضاحك بين القط والفأر، وهو الصراع الذي تجسده حلقات مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «توم وجيري» هو أمر عرفه قدماء المصريين قبيل آلاف السنين.

الدراسة التي أعدها المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، الدكتور محمد يحيى عويضة، تشير إلى أن النزاع بين القط والفأر، كان من الموضوعات العامة في الأدب بمصر الفرعونية، وأن هناك صوراً تهكمية وجدت على قطع الأوستراكا، وهي تصور نماذج من ذلك الصراع الضاحك بين القط والفأر.