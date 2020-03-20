تفاصيل مذهلة في صورة مجرة ضخمة

المصدر: دبي - البيان

كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن صورة مذهلة لمجرة ضخمة تبعد 47 مليون سنة ضوئية، التقطها تلسكوب هابل الفضائي.

ويمكن رؤية المجرة الضخمة المسماة M77 أو Messier 77 بتفاصيل استثنائية، وحجمها المذهل الذي يمتد عبر 100 ألف سنة ضوئية.

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع اكتشاف المجرة لأول مرة من قبل الفلكي الفرنسي بيير ميشين في عام 1780، وكان يعتقد سابقاً أنها سديم، حيث تبدو بمثابة سحابة عملاقة من الغبار والغاز في الفضاء. لكن هذه النظرية ألغيت لاحقاً بواسطة الفلكي الفرنسي تشارلز ميسيير، حيث وصفها بأنها مجموعة نجوم.

أما الآن، فقد أصبح من المعروف أنها مجرة ضخمة، وهذا الأسبوع، وصفتها وكالة ناسا بأنها «عالم جزيرة رائع»، يُرى بوضوح مع نواة مشرقة.