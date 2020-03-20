قهوة بمظهر حالم تغزو وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شهد مقطع فيديو لـ«قهوة مخفوقة» رواجاً كبيراً على تطبيق «تيك توك»، أخيراً بالتزامن مع التزام ملايين الأشخاص منازلهم خوفاً من فيروس «كورونا» المستجد وقضائهم ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد موقع «توداي» بأن فيديو القهوة المخفوقة ذات المظهر الحالم، حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة، بعد أن قامت إحدى مستخدمات التطبيق بنشر كيفية صنعه على التطبيق.

تضيف الفتاة في الفيديو جرعات متساوية من القهوة الفورية والسكر والماء الساخن في وعاء، قبل أن تقلب المزيج لمدة 20 دقيقة، إلى أن يتحول إلى شكل سحابة بلون الكراميل، مشيرة إلى أن والدتها أرادت تجريب الوصفة، ثم تقوم بملء كوب بالثلج وتسكب كمية وفيرة من الحليب داخله، قبل سكبها المزيج فوقه، والمحصلة عبارة عن كوب يشبه «الكابوتشينو» مقلوباً رأساً على عقب.

المشروب انطلق على وسائل التواصل في كوريا الجنوبية كونها محاولة من السكان لإيجاد طرق للتواصل أثناء فرض قواعد التباعد الاجتماعي، حسبما أفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز».