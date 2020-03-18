النرجس يلون حقول بريطانيا ويبشر بالربيع

المصدر: دبي - نهى حوا

حل الربيع في الأجواء، ونسماته المنعشة كانت تلفح بريطانيا أخيراً، بعد طقس شديد ضرب البلاد هذا العام، وقد تفتحت أزهار النرجس البري في الحقول تحت شمس مارس إيذاناً بانتهاء فصل الشتاء.



ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حل مشهد الربيع باكراً هذه السنة، قبل أسبوعين من أوانه، في لينكولنشير وليدز، بسبب الشتاء الرطب المعتدل، وكانت البلاد قد شهدت أمطاراً غزيرة وفيضانات كارثية تلاها تفشي فيروس «كورونا»، فجاءت تلك المشاهد المنعشة لتملأ الأجواء بالمرح والمتعة، مع استغلال بعض الأطفال الطقس للركض وسط حقول النرجس الصفراء المتمايلة، فيما كانت أشعة الشمس تلفح وجوههم.