علماء يكتشفون سر تشكّل الخوف

المصدر: (دبي - البيان)

يمكن أن يتلقى المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، علاجاً جديداً بعد أن اكتشف العلماء كيف يتشكل الخوف في الدماغ، وفق ما ذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويقول علماء الأحياء في الولايات المتحدة إن «ذاكرة الخوف» تتشكل عندما تتعزز المسارات بين منطقتين صغيرتين في الدماغ، بعد حدث صادم.

وأثبتت التجارب على أدمغة الفئران، أن التحفيز المفرط تسبب في زيادة النشاط بين هاتين المنطقتين: الحصين واللوزة.

ويقول الباحثون إن إيجاد طريقة لإضعاف هذه الاتصالات، يمكن أن يمحو ذاكرة الخوف ويساعد على التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة.

وقال الأستاذ جون هيونغ تشو، من جامعة كاليفورنيا Riverside: «إن دراستنا تظهر الآن للمرة الأولى أن تكوين ذاكرة الخوف المرتبطة بالسياق، ينطوي بالفعل على تعزيز الروابط بين الحُصين واللوزة الدماغية. لذا، تقدم دراستنا رؤى حول تطوير الاستراتيجيات العلاجية لقمع ذكريات الخوف».

ويمكن أن تشكل أدمغة الإنسان ذاكرة خوف مرتبطة بموقف خطير، مثل حوادث الإرهاب والسيارات.