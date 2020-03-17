بيع كمبيوتر نادر في مزاد بـ 460 ألف دولار

المصدر: بوسطن - أ.ف.ب

تم بيع كمبيوتر نادر من نوع «Apple-1» يعود إلى عام 1976 بسعر قياسي في مزاد علني في بوسطن الأمريكية هذا الأسبوع. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الكمبيوتر، الذي يعمل بشكل كامل، بيع بمبلغ يقدر بـ460 ألف دولار في المزاد.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة احتوت على جهاز «ماكينتوش بور بوك» موقع من قبل ستيف جوبز، تم بيعه مقابل 12600 دولار، وشعار آبل النيون، كما تم بيع ساعة من حملة إعلانات «فكر بشكل مختلف».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المزادات: «إن Apple-1 ليس مجرد أعجوبة براعة الحوسبة المبكرة، بل المنتج الذي أطلق ما هو اليوم إلا واحدة من أكثر الشركات قيمةً ونجاحاً في العالم».