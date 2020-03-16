توم هانكس يضحك الاستراليين على مرض كورونا

المصدر: أ ف ب

أثار الممثل الأميركي توم هانكس الذي يخضع للحجر الصحي في أستراليا موجة من التعليقات المازحة من مضيفيه بعد نشره صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره يتناول كمية كبيرة من معجون فيجيمايت المحلي.

ويقبع هانكس في الحجر الصحي في أحد مستشفيات أستراليا مع زوجته ريتا ويلسون منذ أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وقد نشر الأحد صورة تظهر قطعتين من الخبز المحمص مع كمية وفيرة من فيجيمايت وهو معجون مالح وحد الطعم مصنوع من خلاصة الخميرة محبوب جدا في البلاد.

وكتب هانكس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة لوعاء فيجيمايت ودمية كنغر وخبز محمص مغطى بهذا المعجون ومقضوم من جهة واحدة "شكرا للأشخاص الذين يقدمون لنا المساعدة. دعونا نعتني بأنفسنا وببعضنا البعض".

وكان الرد من الأستراليين فوريا.

وكتبت الممثلة كوميدية كيرستي ويبيك على "تويتر"، "أين كان هؤلاء المساعدون عندما وضعت هذه الكمية الكبيرة من الفيجيمايت على الخبز المحمص ؟؟؟"

وغرّدت إيمي ثونيغ "حسنا، تحتاج إلى التخلص من 60 % من هذا المعجون وإلا سيكون الأمر سيئا"

وقال غريع جريكو وهو صحافي يقيم في كانبيرا "يا إلهي، لقد أصبناه بفيروس كورونا وبفيجيمايت".

وتم عزل هانكس الذي كان في أستراليا لتصوير فيلم يتناول حياة إلفيس بريسلي وويلسون في مستشفى في غولد كوست في جنوب بريسبان الأسبوع الماضي.

وقدمت ويلسون وهي ممثلة ومغنية عددا من العروض والمقابلات في سيدني وبريسبان ما دفع السلطات إلى محاولة تعقب المتفرجين والصحافيين الذين التقوا بها، وقد ثبتت إصابة أحد هؤلاء الصحافيين وهو ريتشارد ويلكنز بفيروس كورونا المستجد.