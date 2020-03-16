رسالة بالمكياج تدعو لوقف «تعصّب كورونا»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

«توقفوا عن استخدام فيروس كورونا كذريعة للتعبير عن تعصبكم المقرف»، هذا خطاب فني اختار خبير التجميل الإيطالي إيمانويل بيتريني توجيهه عبر الرسم بالألوان قناعاً للوجه مغطى بملاحظة على قصاصة ورق صفراء تحمل الرسالة المؤثرة.

وبمجرّد أن نشر إيمانويل إبداعه بالمكياج عبر الانستغرام حتى انهالت التعليقات وعلامات الإعجاب التي تخطت الـ4000. وقال: «لقد رأيت عدداً من الإيطاليين يلقون باللوم على الصينيين في انتشار الفيروس، وهذا في غاية السخافة فهناك أشخاص يموتون كل يوم. وهكذا قررت أن أبعث برسالة عبر إطلالة بألوان المكياج».