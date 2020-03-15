تعرف إلى من يحملون اسم كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتسب فيروس كورونا الجديد اسمه من الشكل التاجي للبروتينات المحيطة به، لكن ما هي أشهر الأشياء الأخرى التي تسمى "كورونا" أيضاً ولا تمت بصلة للفيروس، أو لسيارة تويوتا السابقة؟

هالة الشمس الخارجية

هي منطقة محيطة بالشمس ولا تمكن رؤيتها إلا في وقت الكسوف الكلي للشمس، وتمثل منطقة وسطية بين الشمس والفضاء الخارجي.

ترجع تسمية تلك المنطقة بكورونا نظراً لارتفاع درجة حرارتها، ما دعا العلماء في القرن التاسع عشر إلى الاعتقاد بأنها تحتوي على عنصر غير معروف أطلقوا عليه اسم "كورونيوم".

أكاليل الزهور

هو جزء غير إنجابي في تكوين الزهور، ويفصل بين تاج كل زهرة وبتلاتها والأجزاء الإنجابية في كل زهرة.

فرقة غناء إيطالية

اشتهر اسم "كورونا" منذ إطلاقه على فريق غنائي إيطالي بدأ مشواره الموسيقي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. و"كورونا" تعني "التاج" في اللغة الإيطالية.

مغنية ومؤلفة موسيقية ألمانية

اشتهرت المغنية الألمانية كورونا شروتر خلال القرن الثامن عشر، وهي شقيقة المؤلف الموسيقي فيلهيلم شروتر، كما قدمت أعمالاً موسيقية كلاسيكية شهيرة بالتعاون مع المؤلف يوهان فولفغانغ فوت غوته.

مدن حول العالم

أطلق اسم "كورونا" على عدد من المدن حول العالم، أشهرها مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن سبع مدن أمريكية أخرى.

شوكولاتة كورونا المصرية

تشتهر في مصر شركة كورونا لإنتاج الشوكولاتة، وهي شركة تأسست العام 1919 على يد رجل أعمال يوناني قبل أن تأممها الحكومة المصرية العام 1963.

وتستمر الشركة حتى اليوم في إنتاج الشوكولاتة، وذلك عقب تخصيصها وبيعها للقطاع الخاص العام 2000، وفق "يورونيوز".