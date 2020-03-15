«ميكروبلاستيك» صور لفقدان الشهية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بدءاً من السوشي ملفوفاً بأكياس بلاستيكية وزبد بعض المشروبات مستبدلاً بفقاعات الستيروفوم تتضمن سلسلة استديو «سويت سنيك» بعنوان «صور الميكرو بلاستيك» عدداً من الصور التي توقف الشهية وتستكشف آثار تلوث البلاستيك.

وقد تعاون استديو تصميم الطعام الهولندي مع المصور مورتن بنتزون لإظهار أنواع أطعمة تحتوي الميكروبلاستيك، ضمن مشروع لزيادة التوعية حول الطرق التي يستخدم فيها البلاستيك. وتظهر الصور على خلفية ملوّنة وقد تبدّلت من طبيعتها الأصلية التي يفترض أن تكون شهية لتفضح حقيقة محتواها الذي قد يؤدي إلى الوفاة.