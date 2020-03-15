«السخبر» خزانة علاجية من جبال الإمارات

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل، واليوم

يتعرض بن ربيع لـ«السخبر».

«السخبر» عشبة لها رائحة عطرية، تنبت في جبال الإمارات وبين السهول وفي الوديان والهضاب في موسم الأمطار. ومن فوائد هذه العشبة أنها تساعد زيادة كمية العرق المفرز من الجسم، وبالتالي تفيد في التخلص من السموم. كما أنها تمد الجسم بالمعادن الأساسية، إذ أنها تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم.

ومن الفوائد الأخرى المعروفة لعشبة «السخبر» أنها تمثل دواءً لمن يعانون من المغص والانتفاخ، حيث تعمل على طرد الغازات خارج الجسم. كما أن لها تأثيراً في تنظيم موعد الدورة الشهرية، وتخفف من أوجاعها.

وفي استخدام آخر لها، تدخل عشبة «السخبر» في صناعة العطور، التي تشبه رائحة الزهور.. في حين يستخدم زيتها في القضاء على الفطريات، كما أنه يستخدم لغايات القضاء على الحشرات.