مسن بيروفي يعزز التنوّع البيولوجي بالبطاطا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

«فتح الأرض: ملك البطاطس» هو اسم فيلم وثائقي عن أحد حماة التنوع البيولوجي في العالم، خوليو هانكو، المسن الذي يعيش على ارتفاع 146 ألف قدم في جبال الانديز بالبيرو.

حياة المسن هي بقايا من عصور قديمة، كان طفلاً عندما ورث 60 نوعاً من البطاطس المحلية من أجداده، فقام بتطعيمها، وبات يملك الآن 350 نوعاً.

حياته المتواضعة وصعوده للشهرة يظهران الأهمية العالمية المتزايدة لعمله في عالمنا المعاصر؛ فالمسن لا يستطيع القراءة والكتابة، وليس لديه مياه جارية، ولا يستخدم معدات زراعية حديثة، لكنه يتدبر أمره، ويزرع تنوعاً من البطاطس يفوق معظم الدول الحديثة على كوكبنا، وفقاً لموقع فيلم الفيديو.

التنوع البيولوجي يعود لثقافته والتقاليد الزراعية الغنية، التي ورثها من إمبراطورية الإنكا، لكنه يخشى من التحديث الذي يهدد طرق حياته وكل مكامن القوة التي تصاحبها، الشباب يفقد الرغبة في الزراعة، يغادر القرى إلى المدن الكبرى منقاداً نحو المقتنيات المادية، حسب قوله. كبر خوليو في السن، وهو يخشى من ضياع هذا التراث.