برج خليفة يبوح بأسراره لريـتشارد هاموند

المصدر: (دبي - البيان)

في حلقة خاصة يستكشف مشاهدو قناة «ديسكفري» بشكل حصري، أسرار برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وسيتم بث الحلقة في المنطقة يوم الخميس المقبل 19 مارس.

وستعرض حلقة «أطول مبنى في العالم» كجزء من البرنامج التلفزيوني (BIG!)، سلسلة الهندسة البطولية (RICHARD HAMMOND'S BIG!).

ويستكشف المقدم البريطاني الحائز جوائز عدة، ريتشارد هاموند، كل جزء من معلم دبي المذهل من خلال إذن دخول شامل لجميع المناطق، يسمح له باكتشاف الهندسات الفذة والرائعة التي جعلت إنشاء شيء كبير للغاية في رمال الصحراءأمراً ممكناً.

في حلقة «أطول مبنى في العالم»، سيساعد ريتشارد في إصلاح واحد من المصاعد العديدة داخل بعض أطول أعمدة المصاعد في العالم، وسيتسلق قمة أكبر موصل ضوئي على وجه الأرض. تشمل مهمته أيضاً الانضمام للفريق الشجاع من منظفي النوافذ الذين يعملون على مدار العام على ارتفاعات مرعبة لمعرفة كيف تحافظ فرق الصيانة على نظافة أكثر من 100.000 متر مربع من الزجاج.

وعن البرنامج، قال هاموند: «لا أستطيع الانتظار لاستكشاف بعض الأمثلة الهندسية الضخمة والرائعة».