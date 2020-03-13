تصمم فستاناً من 20 جريدة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لفتت مصممة بريطانية تبلغ من العمر 16 ربيعاً الانتباه أخيراً، بعد تصميم فستان مصنوع من أوراق 20 جريدة.

وعرضت المصممة مادلين هادوك مواهبها الإبداعية في ورشة عمل أخيراً، مستخدمة 1000 صفحة ورقية من إحدى الجرائد البريطانية على فستان أساسي اشترته من متجر للأعمال الخيرية. وقامت بطي أوراق الجرائد وقطعها وتجميعها في عمل استغرق منها 25 ساعة.

وقالت هادوك لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنها تحب العمل بتلك الجرائد المليئة بالألوان. وأضافت أن جديها، شيلا ورون جود، كانا من قراء الصحف، وقاما بتخزين الجرائد لإعادة التدوير في منزلهما في مدينة غوسبورت بمقاطعة هامبشاير، قبل إعادة استخدامها للتظليل.

وتابعت: «صنعت هذا الفستان لورشة عمل «موديل مايندز» التي يديرها داني غيفديس للتصوير الفوتوغرافي في بورتسماوث».

مادلين لا تزال في المدرسة، لكنها تعمل أيضاً مساعدة مبيعات في متجر ألبسة، وتقول إنها سعيدة بتحفتها.