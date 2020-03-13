«كورونا» يشعل حرب عصابات بين القردة في تايلاند

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

تحولت مجموعتان من القردة، إلى عصابتين شرستين، بعدما حل الجوع في المنطقة التي تسكنها بتايلاند، بسبب غياب السياح الذين كانوا يهتمون بإطعام هذه الحيوانات.

وشوهدت مئات القردة الجائعة في مدينة لوبوري السياحية في تايلاند، وهي تتقاتل على موزة واحدة، بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا، في انخفاض كبير في أعداد السياح.

وتعتمد القردة بشكل كبير على السياح للحصول على طعامها، ولكن تفشي الفيروس، الذي اجتاح العالم، أدى إلى انخفاض أعدادهم، والذي بدوره تسبب بجوع القردة.

وتُظهر اللقطات التي نشرها موقع «ديلي ميل»، مئات القردة وهي تعبر أحد الطرق بهمجية، بحثاً عن الطعام، ثم تبدأ بملاحقة قرد كان يمسك موزة. وارتفعت أصواتهم بالضجيج والصراخ، عندما عجزوا عن الإمساك به. واعتاد السكان المحليون رؤية القردة، إلا أنهم صُدموا لهجومهم المفاجئ.

وقالت المرأة التي التقطت الفيديو: «لقد بدوا مثل الكلاب البرية. لقد جُنّوا للحصول على بعض الطعام. أنا لم أرهم بهذا العدوانية من قبل».