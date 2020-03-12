نفوق «قط إنستغرام» الأشهر

المصدر: (دبي - البيان)

شيرو، أو شيرونيكو، أحد أكثر القطط شهرةً في عالم الإنترنت نفق بعمر الـ18 عاماً وفقاً لمنشور على إنستغرام وضعه معجبوه. الهرُّ صاحب التقاسيم المرتاحة على الدوام الذي اشتهر في فيديو يصوّره نائماً بعمق وارتياح بينما الحلزونات تزحف فوقه حصد أكثر من 1.2 مليون مشاهدة على قناة يوتيوب الخاصة بشيرو.

وكلمة شيرونيكو اليابانية التي تعني الهرة البيضاء توصيف دقيق لشيرو الذي كان أكثر ما يسعده أن تتوازن فوقه الأشياء أو أن يتم تصويره مغطّى بالأزهار والورود، كما كان يعشق النوم في أي مكان سواء على عجلة سيارة متوقفة أو بوجود حبة باذنجان فوق رأسه.