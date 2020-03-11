ذهب وألماس وحيوانات أليفة.. أوبر تكشف عن المفقودات التي تركها الركاب في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت "أوبر" عن مؤشر المفقودات السنوي الرابع، الذي يتضمن قائمة بأهم مفقودات الركاب خلال رحلاتهم على تطبيق أوبر، ويقدم بعض المعلومات المفيدة حول كيفية استعادة هذه المفقودات.

يقدم المؤشر لمحة عن أكثر الأشياء الشائعة التي ينساها ركاب أوبر، كما يدرج بعضًا من أكثر الأشياء إثارة للدهشة من المفقودات. ويحدد أكثر المدن نسيانًا، وأكثر الأيام التي ينسى فيها الركاب أشياءهم خلال الأسبوع. ويعيد المؤشر تذكير الركاب بالطريقة الأنسب لاستعادة أغراضهم ومقتنياتهم باستخدام تطبيق أوبر.

وخلال العام 2019، كانت الهواتف والمحفظات والمفاتيح من أكثر الأشياء التي يتركها الركاب خلال مشاويرهم على تطبيق أوبر، وجاءت بعدها مباشرة السماعات والملابس. ومن المثير للاهتمام هذا العام دخول إضافات جديدة على القائمة تشمل سجائر إلكترونية والحواسيب المحمولة.

ويظهر المؤشر خلال هذا العام أن الأشخاص الذين يقضون إجازتهم أو يستعدون للسفر يميلون للنسيان أكثر من غيرهم، حيث يتركون خلفهم أشياء مختلفة بدءًا من جوازات السفر وحقائب الظهر ووصولًا إلى الحواسيب المحمولة وعلب المكياج، وغيرها الكثير.

ولا يقتصر النسيان على الأشياء المعتادة، إذ يبدو بأن الركاب قد يتركون خلفهم ما لا يخطر على البال مثل الحيوانات الأليفة والأساور الماسية والسكوتر وغير ذلك.

وأما بالنسبة للأيام والأوقات التي يكون فيها الركاب أكثر نسيانًا، يكشف المؤشر بأن شرود الذهن يبلغ ذروته أيام الأربعاء والخميس، لا سيما في أوقات الذروة في فترة ما بعد الظهر، وتحديدًا عند الساعة الثالثة مساءً. وبعد ذلك الساعة التاسعة صباحًا، و قد يكون ذلك أثناء التوجه للعمل.

وفيما يلي قائمة كاملة بنتائج مؤشر المفقودات لركاب أوبر لعام 2020، بالإضافة إلى بعض التعليمات السهلة حول كيفية استرجاع المفقودات:

أكثر 10 أشياء تم نسيانها في الإمارات:

1. هاتف/كاميرا

2. حقيبة يد/محفظة

3. حقيبة ظهر/ حقيبة سفر

4. نظارات

5. سماعات/مكبر صوت

6. ملابس

7. مفاتيح

8. سجائر إلكترونية

9. مجوهرات/ساعات /مكياج

10. حواسيب محمولة

أكثر 10 أشياء فريدة تم نسيانها في الإمارات:

1. حيوان أليف

2. سوار من الألماس

3. خاتم من الذهب

4. عربة أطفال

5. كرسي أطفال هزاز

6. سكوتر وخوذة

7. لوح تزحلق

8. طاولة

9. كعكة وهدايا

10. أغراض البقالة

الأيام/ الأوقات التي يكثُر فيها النسيان:

1. يميل ركاب أوبر للنسيان بشكل أكبر أيام الأربعاء والخميس، لا سيما في فترة ما بعد الظهر وتحديدًا الساعة 3 مساءً.

2. يوم 29 مارس هو اليوم الذي ارتفعت فيه حالات النسيان لأقصى حدّ في دولة الإمارات بحسب المؤشر

المفقودات التي تصل إلى ذروتها في أيام محددة:

1. تزيد احتمالات نسيان الناس للكتب أيام الاثنين والأربعاء

2. تزيد احتمالات نسيان الناس للهوية الشخصية أيام الثلاثاء

3. تزيد احتمالات نسيان الناس لقوارير المياه/ والترمس أيام الخميس

4. تزيد احتمالات نسيان الناس للهواتف/ الكاميرات أيام الجمعة

5. تزيد احتمالات نسيان الناس لشواحن الهواتف أيام السبت

6. تزيد احتمالات نسيان الناس لجوازات السفر أيام الأحد

كيفية استرداد المفقودات

إذا كنت قد نسيت غرضًا ما، تابع هذا الفيديو الذي يقدم لك خطوات بسيطة يمكنك القيام بها حين تنسى شيئًا ما في السيارة بعد رحلة على تطبيق أوبر.

إن أفضل طريقة لاستعادة غرض مفقود هي الاتصال بالسائق الشريك – ولكن إن كنت قد نسيت هاتفك في السيارة، يمكنك الدخول إلى حسابك عبر الكمبيوتر. واتباع الخطوات التالية:

1. انقر على "رحلاتك" واختر الرحلة التي فقدت خلالها هذا الغرض

2. انقر على "فقدت غرضًا"

3. انقر على "الاتصال بالسائق بخصوص غرض مفقود".

4. مرر للأسفل وأدخل رقم الهاتف الذي ترغب أن يتم التواصل بك عن طريقه. انقر على "تقديم"

5. إذا كنت قد فقدت هاتفك الشخصي، أدخل رقم هاتف صديق (يمكنك القيام بذلك من خلال الدخول إلى حسابك عبر الكمبيوتر، أو باستخدام هاتف صديقك)

6. سيقوم هاتفك بالاتصال بشكل مباشر برقم السائق

7. في حال رد السائق وأكد بأن الغرض المفقود تم العثور عليه، يمكنك تنسيق الوقت والمكان المناسب لكما لإعادة مفقوداتك

8. في حال لم يجب السائق على الاتصال، يمكنك ترك رسالة صوتية تصف فيها الغرض وأفضل طريقة للتواصل معك