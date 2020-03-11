زرافة تلجأ إلى «الباليه» لتشرب الماء

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

التقط أحد المصورين أخيراً، صورة لزرافة عطشى وهي تنحني لشرب الماء، وقد باعدت قدميها الخلفيتين كما لو أنها راقصة باليه تؤدي حركة صعبة.

تم التقاط الصورة من قبل المصور ستيف روس في وضعية استلقاء على الأرض على بعد أمتار فقط أمام الحيوان ذات القوائم الطويلة والذي يبلغ ارتفاعه 15 قدماً.

وأفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن الحيوان، وهو ذكر، تم رصده في محمية زيمانغا الطبيعية في كوازولو-ناتال في جنوب أفريقيا، وهو يحاول الشرب من سد مائي من صنع الإنسان مصمم للاندماج في الطبيعة.

وبسبب رقبة الزرافة الطويلة، كانت مجبرة على فتح قدميها الخلفيتين للانحناء والاقتراب من مصدر المياه.

المحمية تؤمن عشرة مواقع غنية بالحياة البرية، حيث يمكن للمصورين التقاط صور من دون إخافة أو إزعاج الحيوانات، أما المياه فتجري تغذيتها من داخل المحمية بالماء حيث يمكن للحيوانات الشرب أو الاستحمام.

ووفقاً للخبراء، تعتبر الزرافات ضعيفة للغاية أثناء الشرب، بسبب اضطرارها لأخذ وضعية الحيوان الرابض، وهذا يعني أن الوقوف بسرعة في حالة الخطر ليس سهلاً. ولحسن الحظ، فإنها تحتاج لأن تشرب مرة كل بضعة أيام، إذ تحصل على معظم الماء من النباتات التي تتناولها.