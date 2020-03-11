حفلة موسيقية افتراضية لمواجهة «عزلة كورونا»

المصدر: (روما - أ ف ب)

أعلنت المغنية الإيطالية الشهيرة جانا نانيني (65 عاماً)، أمس، إقامة حفلة موسيقية افتراضية من منزلها لمكافحة «العزلة» الناجمة عن تدابير السلامة التي قررتها السلطات للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت المغنية عبر «إنستغرام»: «الأمر الرهيب مع هذا الفيروس هو شعور العزلة.

يجب على كل واحد منا أن يضع في تصرف المجتمع شيئاً يتميز به. أنا في ميلانو وأريد أن أبث عبر الإنترنت أغاني روك، لكي نشعر جميعاً بالأمان وبأننا قرب بعضنا». وختمت المغنية الإيطالية التي تمتد مسيرتها الفنية لـ40 عاماً: «أنتظركم الخميس عند الساعة 16:00».