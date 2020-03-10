الطلب على حليب الشوفان يفوق مبيعات مطهرات اليد بسبب كورونا

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

يشهد العالم حمى شراء ظهرت للعلن توازياً مع ظهور "كوفيد-١٩"، فخلال الفترة الماضية ارتفعت المبيعات على أقنعة الوجه بنسبة تصل إلى 475 ٪ خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالعام المنصرم، ومما يزيد الأمر حيرة إشارة الأرقام أخيراً لارتفاع في الطلب على بديل نباتي خلال أواخر فبراير، ألا وهو حليب الشوفان الذي فاق في مبيعاته الطلب على مطهرات اليد.

بحسب بيانات جديدة لشركة أبحاث السوق "نيلسن"، حققت مبيعات حليب الشوفان نسبةً أعلى بنحو 323 ٪ عن الأسبوع نفسه في عام 2019، وبالمقابل كانت مبيعات المطهرات اليدوية أعلى بنسبة 313 ٪ عن نفس الأسبوع من العام الماضي، نقلا عن موقع "ماركت ووتش".

بحثاً عن تفسير منطقي لتصدر حليب الشوفان بكونه المنتج الأكثر رواجًا في شهر فبراير عن فئة الأغذية والمشروبات التي تتبعها شركة نيلسن، أشار البعض إلى احتمال أن تكون تلك الزيادة في الطلب عليه بسبب طول العمر الافتراضي لذلك المنتج مقارنة بحليب الأبقار، وهو ما قد يجذب المستهلكين الذين يريدون أن يكونوا مستعدين لحماية أنفسهم والبقاء على أهبة الاستعداد في حال تطبيق مبدأ العزل الصحي، وهو ما قال مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض إنه قد يساعد في وقف انتشار المرض.