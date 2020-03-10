تغلب على سرطان نادر بالاجتثاث

المصدر: دبي - البيان

تغلب فتى بريطاني في التاسعة من عمره على مرض نادر من السرطان، بعد أن اجتث الجراحون كبده وقطعوا الخلايا السرطانية ثم أعادوها إلى مكانها في الجسم.

الفتى صول هايدن حارب المرحلة الرابعة من مرض السرطان الخبيث «ماليغنانت رابدويد» في كبده، حيث ستة مرضى فقط من أصل 53 مريضاً في العالم نجوا من هذا المرض المميت حتى الآن، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وهو ما يجعله الناجي السادس.

كان الورم قد انتشر في جسمه، لكن العملية تكللت بالنجاح وأظهرت المسوحات الأخيرة عدم وجود سرطان، حسبما أفادت والدته. بدأت العوارض تظهر على الفتى العام الماضي. فقد شهيته وكان يعاني من آلام في المعدة، وعندما نقلته والدته فيكي كايس-بروس إلى المستشفى الدر هاي للأطفال في ليفربول تم العثور على كتلة في أحشائه، وبعد أيام شخص بمرض السرطان.

خضع صول لـ13 جلسة من العلاج الكيميائي و11 جلسة من العلاج الشعاعي وحصاد الخلايا الجذعية، وعانى من التهابات عدة وقد أزيلت أربع أسنان من أسنانه.

بعد العلاج الكيميائي أفيد بأن السرطان تقلص، وكان هذا يعني خضوعه لعملية في سبتمبر العام الماضي في مستشفى برمنغهام للأطفال. أزال الجراحون كبده وقطعوا الخلايا السرطانية، وأعادوا الكبد إلى مكانه.

أكدت والدته أنه من دون الجراحة لم يكن هناك فرصة له.