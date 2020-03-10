شاب بريطاني يفقد حياته بعد تكميم المعدة

المصدر: ( إعداد: فاتن صبح)

أنفق جون ثورنلي البالغ من العمر 25 عاماً مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إسترليني لإجراء عملية تكميم المعدة، إلا أنه دفع الثمن حياته. أمله الوحيد كان أن يخسر بعض الكيلوغرامات الزائدة ويخفف من وزنه الذي وصل إلى حوالي 140 كغ، لكنه ذهب للخيار الأرخص ثمناً في إجراء العملية الجراحية التي كانت ستكلفه نحو 10 آلاف جنيه في بريطانيا.

لم يكن يعرف أنه بذلك يضع حداً لحياته، حيث عاش لحظات أخيرة فيها الكثير من العذاب والألم وفق ما كتب في الرسالة النصية الأخيرة التي وجهها لوالديه، بعد بقائه لساعتين تحت العملية المأساوية.

أما جولي، والدة جون التي تعيش في ديربيشير، فقد أشارت إلى أنها لم تسمع من ابنها قبل يومين من وفاته، حيث كان قد حجز موعداً لإجراء العملية خارج البلاد ولم يخبر أبويه بها إلا قبل يوم واحد فقط من السفر.

وقالت جولي: «لقد أخبرته بأني لا يمكن أن أمنعه وأنه لا يحتاج للعملية، وقد كان مقرراً أن يسافر الاثنين ويعو إلى البلاد في يوم الجمعة».

وذكرت أن زوجها كان يظن ان ابنهما يتعافى من آثار العملية، لكن حضرت الشرطة إلى مقر عمل جولي وأبلغتها بالخبر المحزنة.