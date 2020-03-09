عندما كان «كورونا» طراز سيارة!

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

في الوقت الذي لم يتوان فيه البشر عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والابتعاد عن الشائعات غير الضرورية حول فيروس كورونا، فإن جمهور ومحبي عالم السيارات استرسلوا في استرجاع ذكريات جميلة عن نوع طراز سيارات- شاء القدر- بأن يتقاطع في مسماه مع نوع الفيروس.

بالتحديد من الهند، يؤكد الشاب براث غوهيل، الذي يشير ملفه على موقع إلكتروني إلى حبه للسيارات وهواية التصوير، أنه وعلى الرغم من الوضع الصحي في أنحاد العالم، طفت إلى السطح «تويوتا كورونا»، الأخت ذات الشهرة والصيت الأقل من طراز كورولا الشهير.

من المفاجئ أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون أن شركة «تويوتا» قد أنتجت فعلاً سيارة تدعى كورونا، ما بين عامي 1957 و2001.

وخلال السنوات الـ 44 التي بيعت فيها «تويوتا كورونا»، حظيت بما يصل إلى 10 أجيال، وقد أُجري على المركبة العديد من التغييرات، بحيث قد يستغرق الخوض بالكتابة عنها تفصيلاً أسبوعاً آخر لإنهاء هذا المقال.

ويمكن الإشارة إلى أن «كورونا» كانت في صورة طراز مركبات كوبيه ذات بابين، أو سيدان بأربعة أبواب، وغيرها، كما أنه عند الحديث عن المحركات، فقد تضمنت كل شيء، بدءاً من 1.5 لتر إلى 2.4 لتر. وكانت هنالك سيارات «كورونا» بمحرك ديزل، فضلاً عن أنه قد تم إنتاج السيارة بنظامي الدفع الشهيرين RWD وFWD في مراحل مختلفة من عمرها.

