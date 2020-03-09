منزل معمرتين يابانيتين يحاكي الجبال

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

بعيداً عن مواقع التخييم في محافظة شيزوكا الريفية، المعروفة بـ «الريفييرا» اليابانية، يعشعش بين الأشجار مجتمع صغير من أكواخ غريبة ساحرة صممها المعماري المقيم في طوكيو إسيي سوما، لتصبح منزل التقاعد لمعمرتين يابانيتين.

يحاكي تصميم المجمع على شكل خيم مخروطية (جيكا) المناظر الطبيعية للجبال المحيطة، مع توفير وسائل راحة حديثة في الداخل، وهو يناسب المعمرتين في الستينيات من عمرهما، اللتين تبحثان عن الاسترخاء والراحة، بعد أن قضتا عمرهما في العمل. الأولى كانت عاملة اجتماعية والأخرى طاهية.

يصف موقع «ماي مودرن مت» تصميم الخيم المخروطية بالجميل والعملي، وبأنه يشكل موقع التقاعد المثالي بالنسبة للمرأتين. تم بناء المنزل على مساحة 100 متر مربع، من الخرسانة والخشب، وهو مجهز بمطبخ ومكان لتناول الطعام وغرفة نوم مشتركة وغرفة ضيوف وحمام.