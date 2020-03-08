السقب.. تين من جبال الإمارات

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل، واليوم يتعرض بن ربيع لـ«السقب».

تزخر جبال الإمارات بالعديد من الأنواع النباتية والأشجار، ومنها فاكهة لذيذة تنتجها الأراضي الصخرية، وبالذات منها ما يسمى بـ«السقب».

والسقب تين جبلي أحمر اللون، وهو نوع من «التين الإماراتي»، تنتجه الجبال بوفرة بعد هطول الأمطار، وهي شبيهة بأشجار العنب، ولكن البحث عن أشجار السقب بين الوديان والمرتفعات الجبلية أمر شاق للغاية، إلا لمن يعرف أماكن هذه الأشجار، ويعرف للوصول إليه طرقاً مختصرة.

وتنقسم الثمرة المحببة إلى شكلين، الأحمر المائل إلى الاسوداد، والأبيض أو «الأخضر»، ويتوزع محصول «التين الإماراتي» بين صنفين، الأول «السقب»، وهو من فصيلة التين، ويعد من الثمار والأشجار النادرة، ويتميز بحجمه الصغير، ويميل إلى اللونين الأحمر والأسود، وينمو ويثمر وينضج وحده، معتمداً على مياه الأمطار، وتنضج وتحصد ثماره أولاً، في موسم القيظ.