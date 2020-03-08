إناء خزف صيني بـ 5 ملايين يورو

المصدر: بورغ (فرنسا) - أ ف ب

بيع إناء خزف صيني يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في مزاد بمبلغ 4,1 ملايين يورو، أمس، في بورغ بوسط فرنسا.

وبإضافة الرسوم، يرتفع المبلغ ليصبح حوالي 4,94 ملايين يورو وفقاً للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها «عملية بيع جيدة جداً».

واشترى هذه القطعة التي كان سعرها مقدراً بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.

وقال أوليفييه كلير «إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم بيانهو وتعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونغ».

وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقاراً في منطقة شير (وسط)، وفق كلير.

وأوضح «مر أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يقدروا قيمتها». وغالباً ما يكون الطلب مرتفعاً على القطع التي تعود إلى عهد تشيان لونغ. ففي أبريل 2018، بيع وعاء من الخزف في مقابل 30,4 مليون دولار في مزاد بهونغ كونغ.