الفنزويليات ينافسن الرجال بقيادة الدراجات النارية

المصدر: كراكاس - أ.ف.ب

عندما تجوب شوارع كراكاس على دراجتها النارية القوية، ترتدي آنا ملابس رجالية لتجنب الاعتداءات والملاحظات التمييزية وهي تناضل ضمن مجموعة «راتغيرلز» لقبول النساء في هذا الوسط الذكوري بامتياز.

وتوضح آنا خوليا موسكيرا لوكالة فرانس برس خلال نزهة جماعية ارتدت خلالها سترة جلدية سوداء تحمل رمز النادي وسروال جينز وقميصاً ضيقاً «نحن نواجه على الدوام هذه النزعة الذكورية».

ومن الملاحظات التي تتعرض لها بانتظام: الدراجة النارية «قوية جداً لتتحكمي بها» أو «لن تنجحي في ذلك».

وتوضح «أحياناً، أفضّل أن أقود الدراجة وأنا في هيئة رجل من أجل سلامتي» في بلد يعتبر من أكثر دول العالم عنفاً، حيث تؤكد منظمة «مرصد العنف الفنزويلي» غير الحكومية، أن فنزويلا شهدت العام الماضي لوحده ما عدده 16506 جرائم قتل مع معدل 60,3 لكل مئة ألف نسمة. ويفيد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بأن المعدل الوسطي لجرائم القتل في العالم كان 6,1 لكل مئة ألف نسمة في العام 2017.