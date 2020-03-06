طاهٍ ياباني يبدع منحوتات فنية من الأطعمة

المصدر: دبي - نهى حوّا

جمع الطاهي الياباني، تاكهيرو كيشيموتو، أتباعاً كثراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ممن يتابعون منحوتات الطعام المذهلة التي يبدعها ويعرضها على «إنستغرام».

كان تاكهيرو المقيم في مدينة كوبه اليابانية، يمارس فن نحت الطعام الزخرفي الياباني، المسمى «موكمونو» لفترة طويلة، لكنه لم يتمكن من تطوير منحوتاته، إلا عندما اكتشف النسخة التايلاندية عن نحت الخضراوات.

قال لشبكة تلفزيون «سي إن إن» الأمريكية، إنه درس النحت التايلاندي بنفسه، وهو منجذب إلى ألوان الطبيعة الجميلة. وتعود تقاليد هذا النحت في الأصل، إلى الأسر المالكة، وعلى الرغم من اندثاره، كنوع من الفنون في تايلاند، إلا أنه لا يزال يمارس بشكل واسع في أنحاء عدة من البلاد، للعرض في المطاعم والمناسبات، عن طريق استخدام سكين حاد.

أراد تاكهيرو، بعد ذلك، توثيق رحلته مع نحت الطعام، فأسس حساباً على إنستغرام، «غاكو كارفينجي» عام 2016، وتمكن من جمع أكثر من 280 ألف متابع، كما عُرضت إبداعاته في عدد من الوسائل الإعلامية.

قال تاكهيرو إن كل فاكهه أو خضار تتميز بشكل ونعومة مختلفين، وقد استغرق فهم وامتلاك تلك الحرفة الفنية، خمس سنوات.

في فيديو على «إنستغرام» أخيراً، عرض تاكهيرو طريقة تحويل القرع إلى قلادة متشابكة، وفي منشور آخر، عرض أعماله بالسكين، من خلال نحت أنماط أزهار رقيقة على البروكلي.