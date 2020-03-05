5 ثوانٍ بـ 5 ملايين دولار

المصدر: (لوس آنجلس - البيان)

في يناير 2019، قدمت شركة مستحضرات التجميل الألمانية Biotulin NBC Universal، عرضاً بقيمة 5 ملايين دولار، لميغان ماركل، مقابل ظهورها لمدة 5 ثوانٍ.

والآن تجدد الشركة عرضها عبر تويتر.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام، أن ميغان ماركل، من أكبر المعجبين بالبيوتولين. والبيوتولين يُعتبر بمثابة البوتوكس الحيوي، حيث يقلل من التجاعيد خلال ساعة واحدة فقط.

كذلك، فإن كيت ميدلتون، وميشيل أوباما، والملكة ماكسيما، وليوناردو دي كابريو، من المعجبين المخلصين للجِل المضاد للتجاعيد. ويقال إن كارل لاغرفيلد، قدّم النصيحة إلى كيت ميدلتون بشكل شخصي.

ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن ميغان كلّفت وكيل أعمالها القديم في مسلسل «سوتس» نيك كولينز، بمنحها دوراً في أحد أفلام الأبطال الخارقين. فلماذا لا تقدم مشهداً قصيراً في مسلسلها القديم الناجح «سوتس»؟ في المقابل، تطلب الشركة من ميغان ماركل، استخدام البيوتولين في المسلسل لمدة 5 ثوانٍ، من باب الدعاية للمنتَج.